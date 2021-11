Breaking news: ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆ ತೊರೆದ ಜಾಕ್ ಡಾಸಿ

Business

ಫ್ಲೋರಿಡಾ, ನವೆಂಬರ್ 29: ಜನಪ್ರಿಯ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ತಾಣ ಟ್ವಿಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ(ಸಿಇಒ) ಜ್ಯಾಕ್ ಡಾಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎನ್‌ಬಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಜಾಕ್ ಡೋರ್ಸೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್‌ನ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಸಿ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆ ತೊರೆದರೆ, ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಇಒ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖುದ್ದು ಜಾಕ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ತೊರೆದಿದ್ದೇಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪರಾಗ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಸಿಇಒ ಆಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ 16 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಡಾಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಏನು ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನ ಸಿಇಒ ಜಾಕ್ ಡಾಸಿ ಅವರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಟ್ವೀಟ್ ಕೊನೆಗೂ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.



ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಎಥರ್ ಬಳಸಿ 1630.5825601 ETH ನೀಡಿ ಟ್ವೀಟ್ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ $2,915,835.47 ಎಂದು NFT ಹರಾಜು ಹಾಕುವ ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿ ಸೆಂಟ್ ಸಿಇಒ, ಸಹ ಸ್ಥಾಪಕ ಕೆಮರೂನ್ ಹೆಜಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ಮೊತ್ತದ ಶೇ 95ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಜಾಕ್ ಪಡೆಯಲಿದ್ದು, ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಸೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲಲಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಪೀಡಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಬಯಸಿರುವುದಾಗಿ ಜಾಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.



not sure anyone has heard but, I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl

ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ ಅನ್ನು ಕೊರೊನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಜಾನ್ ಡಾಸಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ 28 ಭಾಗವನ್ನು ಅವರು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

