ನೀರವ್ ಮೋದಿಗೆ ಸೇರಿರುವ 9 ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಜಪ್ತಿ

ನವದೆಹಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 22: ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಮೆಹುಲ್ ಚೊಕ್ಸಿ ಪರಾರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ: ಬಿಎಸ್ವೈ ಆರೋಪ

ನೀರವ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರುಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ(ಇಡಿ)ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 9 ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಇಡಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಯಾರೀತ? ಬಹು ಕೋಟಿ ವಂಚಕ ನೀರವ್ ಮೋದಿ

ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರುಗಳ ಪೈಕಿ, 1 ರೋಲ್ಸ್​ ರಾಯ್ಸ್​ ಘೋಸ್ಟ್​, 1 ಪೋರ್ಶೆ ಪನಮೆರಾ, 2 ಮರ್ಸಿಡಿಸ್​ ಬೆನ್ಜ್​ ಜಿಎಲ್ 350 ಸಿಡಿಐಎಸ್​, 3 ಹೋಂಡಾ ಕಾರುಗಳು, 1 ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚುನರ್​ ಮತ್ತು 1 ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರಗಳಿವೆ.

ED seized 9 cars belonging to #NiravMod and his companies. These cars include one Rolls Royce Ghost, two Mercedes Benz GL 350 CDIs, one Porsche Panamera, 3 Honda cars, one Toyota Fortuner and one Toyota Innova.