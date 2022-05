Business

ನವದೆಹಲಿ ಮೇ 29: "ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಟ್ಅಪ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 100 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸ್ವಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಗಳು ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

ಮಾಸಿಕ 'ಮನ್ ಕೀ ಬಾತ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು, "ಈ ತಿಂಗಳ 5ರ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ವಾರ್ಟ್ಅಪ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 100 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ವಾರ್ಟ್ಅಪ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯವು 25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ,'' ಎಂದರು.

"ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 44 ಸ್ವಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 14 ಸ್ವಾರ್ಟ್ಅಪ್‌ಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಗಳು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ,'' ಎಂದು ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

