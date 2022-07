ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು: ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

Business

oi-Naveenkumar N

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 3: ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್‌ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಸಮರ್ಪಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ವಿಮಾನಗಳ ಓಡಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.

ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 45 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಶನಿವಾರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಇಂಡಿಗೋನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನೇಮಕಾತಿ ಡ್ರೈವ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದರು ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. "ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನೇಮಕಾತಿ ಡ್ರೈವ್‌ನ ಹಂತ -2 ಅನ್ನು ಶನಿವಾರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಇಂಡಿಗೋದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಾಯುಯಾನ ನಿಯಂತ್ರಕ, ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಸಿಎ (DGCA) ಭಾರಿ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ.

"ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಇಂಡಿಗೋ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಭಾರಿ ವಿಮಾನ ವಿಳಂಬದ ಹಿಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ, ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ," ಎಂದು ಡಿಜಿಸಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದ ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆ

ಭಾನುವಾರ, ಡಿಜಿಸಿಎ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಾಯುಯಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು "ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಗೋ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಬಜೆಟ್ ವಿಮಾನಗಳು ದೈನಂದಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 1600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.

ಇಂಡಿಗೋದ ದಿನದ 45.2 ಪ್ರತಿಶತ ಆನ್-ಟೈಮ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಇತರ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯೋಚಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ 77.1 ಶೇಕಡಾ, ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ಶೇಕಡಾ 80.4, ವಿಸ್ತಾರಾ ಶೇಕಡಾ 86.3, ಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಶೇಕಡಾ 88 ಮತ್ತು ಏರ್ ಏಷ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಶೇಕಡಾ 92.3 ರಷ್ಟಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಹೊಸ ವಿಮಾನಗಳ ಯೋಜಿತ ಸ್ವಾಧೀನದ ಮಧ್ಯೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಹಕದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

English summary

A significant number of crew members took sick leave and went for Air India's recruitment drive effects on Many IndiGo Flights. IndiGo airline's operation were affected across the country with several of its flights facing delays due to the non-availability of crew members.