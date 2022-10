ಬರೀ ಒಂದು ಯುರೋಗೆ ನಿಸ್ಸಾನ್‌ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ ಮಾರಾಟ!

Business

ಮಾಸ್ಕೋ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 12: ಜಪಾನಿನ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಸ್ಸಾನ್‌ ತನ್ನ ರಷ್ಯಾ ಘಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕೋ ಮೂಲದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ಗೆ ಒಂದು ಯೂರೋಗೆ ಅಥವಾ ಡಾಲರ್‌ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಹೇಳಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್‌ ಯುದ್ಧಗಳ ನಂತರ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಅಡ್ಡಿಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು.

ನಿಸ್ಸಾನ್‌ನ ಮೈತ್ರಿ ಪಾಲುದಾರ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಎಸ್‌ಎ, ಆರ್‌ಎನ್‌ಒ 1.17% ಇಳಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಸಹ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಾನ್‌ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅದೇ ರಷ್ಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಬೆಂಬಲಿತ ಘಟಕಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಅವೊಟೊವಾಜ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ 68% ಪಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದು ಬೆಲೆ ಒಂದು ರೂಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ರೆನಾಲ್ಟ್ ತನ್ನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಟೊಯೊಟಾ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಮಾಸ್ಕೋ ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಎರಡನೇ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಸ್ಸಾನ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ರಷ್ಯಾದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇದು ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನಿಸ್ಸಾನ್‌ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮುಂದಿನ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 2,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ವಹಿವಾಟಿನ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪರವಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಇಒ ಮಕೊಟೊ ಉಚಿಡಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮೋಟಾರ್ ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು 1 ಯೂರೋ ಅಥವಾ $0.97 ಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

