ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 3: ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ 47ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಪ್ರಿ-ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೊಸರು, ಲಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ.

ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಮೇಲೆ ಡೈರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

48,440 ಕೋಟಿ ರು. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ, ಐಸಿಐಸಿಐ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾದ ಅನಿರುದ್ಧ ಜೋಶಿ, ಮನೋಜ್ ಮೆನನ್, ಕರಣ್ ಭುವನಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಜಲ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರು ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಶೇಕಡಾ5 ರಷ್ಟು ವಿಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

"ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಾಲಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಕಡ 5 ರಷ್ಟು ಹೊಸ ಸಂಭವನೀಯ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಡೈರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂತಿಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆಗೂ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ದುಬಾರಿ ಗೊತ್ತಾ?

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ದರ ಏರಿಕೆ; ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಡೈರಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಎರಡೂ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಯಾವುದೇ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಸರಿನ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 5 ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಡೈರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. "ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ತೆರಿಗೆಯ ನಿವ್ವಳ ಪರಿಣಾಮವು ಶೇಕಡ 2-3 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಪೂರ್ವ-ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ, ಮೊಸರು, ಲಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಡೈರಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಚೀಸ್, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪನೀರ್‌ನಂತಹ ಕೆಲವು ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಲಸ್ಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ.

