ಔಡಿ ಕ್ಯೂ5 ಬುಕಿಂಗ್‌ ಪ್ರಾರಂಭ, 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ SUV ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19: ಜರ್ಮನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಔಡಿ(Audi) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಔಡಿ ಕ್ಯೂ5 ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಔಡಿ ಕ್ಯೂ5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಔಡಿ ಕ್ಯೂ5 ಗಾತ್ರ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾದರಿಯ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವು Q ಗುರುತನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಟ್ರೊ DNA ಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಔಡಿ ಕ್ಯೂ5 ಅನ್ನು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಔಡಿ, 2021ರಲ್ಲೇ 9 ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಡುವೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

Audi today opened the bookings for the new Audi Q5 in India. The booking amount for the SUV has been set at Rs 2 lakh. The new Audi Q5 will be the German luxury car manufacturer’s ninth product launch in India in 2021.