ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ಧೋನಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಡ್ರೋನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಗರುಡಾ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್

Business

oi-Naveenkumar N

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 25: ಡ್ರೋನ್ ತಯಾರಕ ಗರುಡಾ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ಮಿಯ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ, ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಡ್ರೋನ್ ಪರಿಹಾರ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಕಂಪನಿಗೆ ರಾಯಭಾರಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಧಾರವಾಡ: ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಬೆಳೆಗಳು- ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆಗೆ ಡ್ರೋಣ್ ಮೊರೆಹೋದ ರೈತರು

ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್‌ನ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 250 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.

"ಗರುಡ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅನನ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಎಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹು-ಉದ್ದೇಶದ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಅಗ್ನೇಶ್ವರ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದರು.

English summary

Former Indian cricket captain Mahendra Singh Dhoni - Backed Drone manufacturer Garuda Aerospace is all set to provide expertise to the Indian Army to carry out specialized missions to detect, deter and disrupt international organized criminal networks.