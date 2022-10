Business

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 11: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತುದಾರ ಟಿಸಿಎಸ್ ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್ ನೈತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್‌ ಕೆಲಸ ಅದರ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

6.16 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್‌ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿಲಿಂದ್ ಲಕ್ಕಡ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸ್ಟಾಟರ್ಪ್‌ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಪ್ರೋ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌, ಟಿಸಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇತನ ಕಡಿಮೆ

ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಶ್ ಗೋಪಿನಾಥನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೇವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅನ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ವಿಪ್ರೋದಂತಹ ಕಂಪೆನಿಗಳಂತೆ ಟಿಸಿಎಸ್ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲಕ್ಕಡ್ ಹೇಳಿದರು.

ಟಿಸಿಎಸ್‌ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಟಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಭಿನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ರಾಜೇಶ್ ಗೋಪಿನಾಥನ್ ಹೇಳಿದರು.

