5ಜಿ ತರಂಗಾಂತರ ಹರಾಜಿಗೆ ಮೋದಿ ಸಂಪುಟ ಅನುಮತಿ

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ. 15: ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕ್ರಮವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 5ಜಿ ತರಂಗಾಂತರದ ಹರಾಜಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಒಟ್ಟು 72 ಜಿಎಚ್‌ಝಡ್‌ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾಂ 20 ವರ್ಷಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 5ಜಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 10 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 5ಜಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. "ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್- ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿವಿಧ ಕಡಿಮೆ (600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz), ಮಧ್ಯಮ (3300 MHz) ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ (26 GHz) ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಹರಾಜು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 4ಜಿ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ 5ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹೈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. 2015 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 4ಜಿ ಸೇವೆಗಳ ಕ್ಷಿಪ್ರ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಚಂದಾದಾರರು ಇಂದು ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್‌ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಯುಗದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಟೆಲಿಕಾಂ ವಲಯದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹರಾಜಿನ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಕಂತಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ವಾಹನ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕೃಷಿ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ್ಯಂತ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಯಂತ್ರ ಸಂವಹನ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ (ಐಒಟಿ), ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (ಐಒಟಿ), ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆಯ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹೇಳಿದೆ.

The decision of what could have been a major move was taken by Prime Minister Narendra Modi's central cabinet, which approved a 5G frequency bid by the end of July.