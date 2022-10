ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಷೇಧ

Business

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 31: ಗೀತಾಂಜಲಿ ಜೆಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಬಿ ಸೋಮವಾರ ಪರಾರಿಯಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿಯನ್ನು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಸೆಬಿ) ಆದೇಶದಂತೆ 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೀತಾಂಜಲಿ ಜೆಮ್ಸ್‌ನ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದ ಚೋಕ್ಸಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿಯವರ ತಾಯಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ (ಪಿಎನ್‌ಬಿ) 14,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2018ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಿಎನ್‌ಬಿ ಹಗರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಚೋಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಇಬ್ಬರೂ ಭಾರತದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಚೋಕ್ಸಿ ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೋದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹಸ್ತಾಂತರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೀತಾಂಜಲಿ ಜೆಮ್ಸ್‌ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಪಾದಿತ ಕುಶಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕುರಿತು ನಿಯಂತ್ರಕರು ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಚೋಕ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಮೇ 2022 ರಲ್ಲಿ ಸೆಬಿ ನೀಡಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 2011 ರಿಂದ ಜನವರಿ 2012 ರ ಅವಧಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ನಿಯಂತ್ರಕ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು.

ಸೆಬಿ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೋಕ್ಸಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ನಗದು ಮತ್ತು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಜೆಮ್ಸ್‌ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ 15 ಘಟಕಗಳ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಾಗಿ ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಂಭಾಗದ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದರು.

ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಭಾಗದ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ರೂ.77.44 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ.13.34 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮುಂಭಾಗದ ಘಟಕಗಳು ಸ್ಕ್ರಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

