2023ಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಳ ಏರಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 27: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನೌಕರರ ವೇತನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ. 37ರಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ವರ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಸಿಎ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶವು ಯುರೋಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಳಗಳು ನಾಮಮಾತ್ರದ ವೇತನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಹಣದುಬ್ಬರದ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 1.5% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ: ವರದಿ

2000 ರಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್‌ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. 3.5% ಸರಾಸರಿ ನಾಮಮಾತ್ರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, 9.1% ಸರಾಸರಿ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ನೈಜ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳವು 5.6% ಕುಸಿದಿದೆ. ಅವರು 2023 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 4% ಕುಸಿತ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 4.5%ರಷ್ಟು ನೈಜ ಅವಧಿಯ ಕುಸಿತವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬೀಳುವ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಏಷ್ಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಿಜವಾದ ಸಂಬಳ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಟಾಪ್ 10 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಭಾರತದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 4.6%, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ 4.0% ಮತ್ತು ಚೀನಾ 3.8% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ 3.4% ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ 2.3% ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ ಐದರಲ್ಲಿ ಇವೆ.

ಇಸಿಎ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್‌ನ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೀ ಕ್ವಾನ್, "ನಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು 2023 ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಠಿಣ ವರ್ಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಸಿಎಯ ಸಂಬಳದ ಸಂಬಂಧದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು 68 ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 360 ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

2023ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡವಾರು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಟಾಪ್ 10 ದೇಶಗಳೆಂದರೆ ಭಾರತ (4.6%), ವಿಯೆಟ್ನಾಂ (4.0%),ಚೀನಾ (3.8%), ಬ್ರೆಜಿಲ್ (3.4%), ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ (2.3%), ಮಲೇಷ್ಯಾ (2.2%), ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ (2.2%), ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ (2.2%), ಓಮನ್ (2.0%), ರಷ್ಯಾ (1.9%).

ಹಾಗೆಯೇ ಶೇಕಡವಾರು ಸಂಬಳ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳೆಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (-9.9%), ಘಾನಾ (-11.9%), ಟರ್ಕಿ (-14.4%), ಶ್ರೀಲಂಕಾ (-20.5%), ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ (-26.1%) ಇವೇ ಮೊದಲಾದವು.

