ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುಸಿತ; ಡಾಲರ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಯೂರೋ; ಏನಿದರ ಪರಿಣಾಮ?

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 13: ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯೂರೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಈಗ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಈಗ ಒಂದು ಯೂರೋಗೆ ಸರಿಸಮವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯೂರೋ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಎರಡೂ ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಎದುರು 79.66 ರೂ ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.

ಹಣದುಬ್ಬರ ಎಂದರೇನು? ಭಾರತ ಹಾಗು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ?

ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಡೀ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಮಾರಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಈ ಭಯದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಯೂರೋ ಮೌಲ್ಯದ ಕುಸಿತವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಯೂರೋ ಮೌಲ್ಯ 1.13 ಡಾಲರ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಬಹಳ ದಿನಗಳಾದರೂ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ದೇಶಗಳ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಯೂರೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯ ನಶಿಸಿರುವುದು.

ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಆರ್‌ಬಿಐ ಅನುಮತಿ

Euro currency has come down to level with Dollar first time in 20 years. Rupee too has gone down further from its historical low.