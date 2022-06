Ease of Doing Business: ಅಗ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ

Business

oi-Vijayasarathi SN

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 30: ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಇಂದು ಗುರುವಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಮ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್, ತೆಲಂಗಾಣ, ಹರ್ಯಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಈ ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಉದ್ಯಮ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಿವೆ.

ಜುಲೈ 18ರಿಂದ ನೂತರ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ಜಾರಿ: ಯಾವೆಲ್ಲಾ ದುಬಾರಿ ತಿಳಿಯರಿ

ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, "ವ್ಯವಹಾರ ಸುಧಾರಣೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2020" (Business Reforms Action Plan 2020) ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಗರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಗೆಯೇ, ಸಾಧಕ ರಾಜ್ಯಗಳು, ವೇಗವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಮೇಲೇರುವ ಆಶಯದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲೇ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಗರ ಯಾವುದು?

Seven states are top achievers in Govt's 'Business Reforms Action Plan 2020' report. Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Karnataka, Punjab, Telangana and Tamil Nadu among best performers. #IndiaMeansBusiness pic.twitter.com/3mD8YmYnwb

Bommai ಹಾಗು Modiಯವರು Bosch ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? | Oneindia Kannada

English summary

Andhra Pradesh, Gujarat, Telangana, Haryana, Karnataka, Punjab and Tamil Nadu are the seven states categorised as ‘top achievers’ in ease of doing business rankings released by the government.