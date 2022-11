Business

oi-Minuddin Nadaf

ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವುದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಖಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಐಟಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಐಟಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150-180 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮಸ್ಕ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ.

ಸಚಿವ ವೈಷ್ಣವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿರುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೌಕರರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಜಾಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟದಿಂದ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ವರೆಗೆ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂವಹನಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಸ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರು.

English summary

Union IT Minister Ashwini Vaishnaw has criticised the decision by Elon Musk-run Twitter to sack its employees in India, saying that they should have been given a "fair time for transition". Vaishnaw's reaction, first reported, came as Musk fired about half of Twitter's workforce globally, including nearly 150-180 employees in India.