ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 14: ವಿಪ್ರೊದಂತೆಯೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂನ್‌ಲೈಟ್‌ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಹೋಗಲು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಿಇಒ ಸಲೀಲ್ ಪರೇಖ್ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಎಂಬ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸದ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಆಂತರಿಕ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಸಿಇಒ ಸಲೀಲ್‌ ಪರೇಖ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನೇಮಕಾತಿ ಕುಸಿತ: ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಎಸ್, ಇನ್ಫಿ, ಎಚ್‌ಸಿಎಲ್, ವಿಪ್ರೋ

ವಿಪ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಷಾದ್ ಪ್ರೇಮ್‌ಜಿ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಂಪನಿಯು ಮೂನ್‌ಲೈಟ್‌ಗಾಗಿ 300 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸರಾಸರಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 4,000 ಜನರು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 600 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೀರಿ ಕಲಿಯುವ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ದ್ವಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರೇಖ್ ಹೇಳಿದರು.

ಕಂಪನಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 40,000 ಫ್ರೆಶರ್‌ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಫ್ರೆಷರ್‌ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮೈಸೂರಿಗೆ (ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ) ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಶರ್‌ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಹೋಗಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಫ್‌ಒ ನಿಲಂಜನ್ ರಾಯ್ ಹೇಳಿದರು.

ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಿಇಒ ಸಲೀಲ್‌ ಪರೇಖ್

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಆಟ್ರಿಷನ್ ದರ 28.4% ರಿಂದ 27.1% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬಳಕೆಯು ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 77.6% ರಿಂದ 76.6% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 84.1%. ಇತ್ತು. ನಾವು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ರೆಶರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರಾಯ್ ಹೇಳಿದರು.

English summary

