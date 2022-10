ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನೌಕರರಿಗೆ 'ಗಿಗ್' ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ

Business

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 21: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಉದ್ಯಮವಾದ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ (ಗಿಗ್‌ ವರ್ಕ್‌) ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಪ್ಪಂದವು ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಕ್ರಮವು ಕಂಪನಿಯು ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಾಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ: ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 20-25% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಗಿಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು 'ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್' ಎಂದು ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಮವು ಬಂದಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್ ನೌಕರರು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸೈಡ್ ಗಿಗ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, "ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿ, ಗಿಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ಬಿಪಿ-ಎಚ್‌ಆರ್‌ ಅವರ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಜಾಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌ ಚಿಂತನೆ

''ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಸಹಜ'' ಎಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಹೇಳಿದೆ.

