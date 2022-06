ಹಣದುಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಬಡಿದಾಟ; ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ?

Business

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 7: ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಶಿಸ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಈಗ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆ ಮಿತಿಮೀರಿ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ತಹಬದಿಗೆ ತರಲು ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.

ಹಣದುಬ್ಬರ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಪಿಡುಗಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಶೇ. 40ರಷ್ಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಇದೆ. ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವವರೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಂಕಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬರುವ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಕೆಲ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಭಾರತಕ್ಕೂ ಇದೇ ಗತಿ ಕಾದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಯೂರೋಪ್‌ನ ಬಲಾಢ್ಯ ದೇಶಗಳೂ ಹಣದುಬ್ಬರಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಶೂಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಚೀನಾ ಕೂಡ ಹಣದುಬ್ಬರ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಣಕಾಸು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಎಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಮೆರಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ತರಲು ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವುದಂತೂ ಹೌದು.

