oi-Mahesh Malnad

ನವದೆಹಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 12: ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ಆಮದು-ರಫ್ತು ವ್ಯತ್ಯಯ, ಬೇಡಿಕೆ-ಪೂರೈಕೆ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೆಲೆ ಆಧಾರಿತ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇಕಡಾ 6.95 ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಸಿಪಿಐ) ಆಧಾರಿತ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 6.07 ರಷ್ಟಿತ್ತು.

ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 7.68 ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 5.85 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಸತತ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳು ಚಿಲ್ಲರೆ(retail) ಹಣದುಬ್ಬರವು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಆರಾಮದಾಯಕ ವಲಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ತನ್ನ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು 2 ರಿಂದ 6 ಪರ್ಸೆಂಟ್‌ನ ನಡುವೆ ಇರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಂಧನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಬೇಡಿಕೆಯು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾರಾಟವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಕೋವಿಡ್-ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹಿಂತೆಗೆತದಿಂದ ಸರಾಗವಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇಂಧನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ತೈಲ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 4.2% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು 19.41 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ತೈಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರ ಸೆಲ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

"ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು (ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳು) ಸಮೀಪದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೂಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೇಡಿಕೆಯು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಯುಬಿಎಸ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಜಿಯೋವಾನಿ ಸ್ಟೌನೊವೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾರಾಟವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 6.2% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ 2.91 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್‌ಗಳು, ಇದು 1998 ರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ತೈಲ ಆಮದುಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು, ಭಾರತವು ಲಭ್ಯವಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿದೆ.

"ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು" ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಆಳವಾದ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ತಮ್ಮ ಆಮದುದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಬೆಲೆ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಮೇಲೆ 100 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

