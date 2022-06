1.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಗೋಧಿ ರಫ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ಅನುಮತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ

Business

oi-Santhosh PU

ನವದೆಹಲಿ ಜೂನ್ 8: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಗೋಧಿ ರಫ್ತಿಗೆ ಹಠಾತ್ ನಿಷೇಧದ ಕಾರಣ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗೋಧಿಯನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಭಾರತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಸರಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಗೋಧಿ ರಫ್ತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರವೂ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗೋಧಿ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರಫ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾದ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಗೋಧಿ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವು ಮೇ 14ರಂದು ಗೋಧಿ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾದ ಸಾಲದ ಪತ್ರ(ಎಲ್ ಸಿ)ಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ವಿನಂತಿಸುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಗೋಧಿ ಗೋಧಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಮೇ 14 ರ ಮೊದಲು ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ ಸಿ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೋಧಿ ರಫ್ತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಕಾರವು ವಿತರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

India could soon allow traders to ship out around 1.2 million tonnes of wheat as it seeks to clear cargoes stuck at ports.