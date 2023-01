16 ವಾರಗಳ ಸಂಬಳ, 6 ತಿಂಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ: ವಜಾಗೊಂಡ 12,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ Google ನೀಡಿದ ಆಸರೆಗಳೇನು? ಮಾಹಿತಿ, ವಿವರ

Business

oi-Ravindra Gangal

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌, ಜನವರಿ 2023: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿ ಗೂಗಲ್ ಶುಕ್ರವಾರ 12,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಗೂಗಲ್‌ ಹೇಳಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಂಪನಿಯು ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕ್ಷೆಮೆ ಇರಲಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್, ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಂತಹ ಇತರ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ 12,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು Google ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಇಮೇಲ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.

English summary

Other giants like Microsoft, Amazon, Meta and Twitter have laid off their employees. Google has taken a decision to lay off 12,000 employees behind this