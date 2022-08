Business

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 26: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೋನ್ ಆಪ್‌ಗಳು, ಸಾಲ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು, ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಸುಮಾರು 2,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಆಪ್‌ಗಳನ್ನು ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಲೋನ್ ಆಪ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಎಪಿಎಸಿ (ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶ) ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸೈಕತ್ ಮಿತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಲೋನ್ APP ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಶುರುವಾಯ್ತು ಕಿರುಕುಳ

ಕಂಪನಿಯು ತಾನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಲೋನ್ ಆಪ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನ ಎಂದು ಕರೆದರು.

