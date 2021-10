2021ರ ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಫೋರ್ಬ್ಸ್

Business

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 08: ಫೋರ್ಬ್ಸ್ 2021ರ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಲೀಕ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ 9ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ

2008 ರಿಂದ ಸತತ 14 ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂಬಾನಿ ಶತಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶಿವ ನಾಡರ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ www.forbes.com/india ಮತ್ತು www.forbesindia.com ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಭಾರತದ 100 ಶ್ರೀಮಂತರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗವು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಉದ್ಯಮಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಸತತ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ನಂ .2 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅದಾನಿ, ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವವರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸುಮಾರು 25.2 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು 74.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು $ 93 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ 6.96 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು.

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ 74.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ 5.61 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಶೇ.50 ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇವರೇ ನೋಡಿ

*ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ($ 92.7 ಬಿಲಿಯನ್)

*ಶಿವ ನಾಡಾರ್ ($ 31 ಬಿಲಿಯನ್)

*ರಾಧಕಿಶನ್ ದಮಾನಿ ($ 29.4 ಬಿಲಿಯನ್)

*ಸೈರಸ್ ಪೂನವಲ್ಲ ($ 19 ಬಿಲಿಯನ್)

*ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿತ್ತಲ್ ($ 18.8 ಬಿಲಿಯನ್)

*ಸಾವಿತ್ರಿ ಜಿಂದಾಲ್ ($ 18 ಬಿಲಿಯನ್)

* ಉದಯ್ ಕೋಟಕ್ ($ 16.5 ಬಿಲಿಯನ್)

*ಪಲ್ಲೊಂಜಿ ರಹಸ್ಯ ($ 16.4 ಬಿಲಿಯನ್)

*ಕುಮಾರ್ ಬಿರ್ಲಾ ($ 15.8 ಬಿಲಿಯನ್)

ಕೋವಿಡ್ -19 ರ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ನಂತರ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಆರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.52 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ದೇಶದ 100 ಶ್ರೀಮಂತರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ 100 ಶ್ರೀಮಂತರು ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 50% ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ $ 257 ಬಿಲಿಯನ್ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಕುಟುಂಬ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಷೇರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ.

2020ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 11 ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಾರಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 6 ಜನರು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಔಷಧ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಟಾಪ್‌ 100ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರ ಆಸ್ತಿಯೇ 2 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ (ಅಂದಾಜು 14500 ಕೋಟಿ ರು.) ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೈಜೂಸ್‌ನ ದಿವ್ಯಾ ಗೋಕುಲ್‌ನಾಥ್‌ (35) ಮತ್ತು ಜಿರೋದಾ ನಿಖಿಲ್‌ ಕಾಮತ್‌ (35) ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲೋನ್‌ಜೀ ಮಿಸ್ತ್ರಿ (92) ಮತ್ತು ದೇವೇಂದ್ರ ಜೈನ್‌ (92) ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಟುಂಬದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

