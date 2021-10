Business

oi-Mahesh Malnad

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4: ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ದಿ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ನ 8 ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾದ ಭಾವನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ 3 ನೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.45 ರಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕು/ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಮುಂಚಿನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಹಬ್ಬದ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಬಿಡಿ ಶಗುನ್' (ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ)ಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ, ವಿತರಿಸಿದೆ. ಅರ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 2,50,000 ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಕೊಡುಗೆಯಡಿ ಮೊದಲ 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ''ಬಿಬಿಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ಸ್'' ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಆರಂಭದ ಮೊದಲ 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1,00,000 ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Flipkar said it saw a 40 per cent growth in early access for Flipkart Plus customers as compared to last year, as commerce platform kicked off 8th edition of The Big Billion Days festive sales.