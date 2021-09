Business

oi-Mahesh Malnad

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 14: ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುವ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ತನ್ನ 'ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಪೇ ಲೇಟರ್' ಕೊಡುಗೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ದರ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 'ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಪೇ ಲೇಟರ್' 70,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗಿನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಇಎಂಐ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು 3, 6, 9 ಮತ್ತು 12 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಹಕರು ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಂಜಿತ್ ಬೊಯನಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ''ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ವೇಳೆ ಅನೇಕ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಖರೀದಿಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಎಂಐ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುವಂತಹ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದರು.

ಇನ್ಮುಂದೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ Appನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿ

''ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಪೇ ಲೇಟರ್'' ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಗೂ ಅಧಿಕ ಪೂರ್ವ ಅನುಮೋದಿತ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಗೂ ಮೀರಿದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 'ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಪೇ ಲೇಟರ್' ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಸಾಲದ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಈ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

English summary

Flipkart Pay Later EMI facility has extended its credit limit to Rs 70,000 from the earlier Rs 10,000. The credit can be paid back till up to 12 months, tenures such as 3 months, 6 months, 9 months and a year.