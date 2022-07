Business

ನವದೆಹಲಿ, ಜು.4: ಐಕಾನಿಕ್ 'ಅಂಬಾಸಿಡರ್' ಕಾರುಗಳ ತಯಾರಕರಾದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವತ್ತ ಕಂಪನಿ ಗಮನಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಉತ್ತಮ್ ಬೋಸ್, ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಂತರ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೂಡಿಕೆಗಳ ರಚನೆ, ಕಂಪನಿಯ ಯೋಜನೆ ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಘಟಕದ ರಚನೆಯ ನಂತರ, ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದ ಬೋಸ್, ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಯೋಜನೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್‌ ವಾಹನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರಪಾರಾ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೋಸ್ ಹೇಳಿದರು.

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್‌ ಮೋಟರ್ಸ್‌ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಮೂಲ ಉಪಕರಣ ತಯಾರಕ (ಒಇಎಂ) ಆಗಿದೆ. ತನ್ನದೇ ಆದ ಫೋರ್ಜಿಂಗ್, ಫೌಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಪೇಂಟ್ ಶಾಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉತ್ತರಪಾರ ಘಟಕದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಂಪನಿಯು 2014 ರಲ್ಲಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ನಂತರ ಐಕಾನಿಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಪಿಯುಗಿಯೊಗೆ 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತು. ಇದು ತನ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಬ್ರಾಂಡ್ 'ಕಾಂಟೆಸ್ಸಾ' ಅನ್ನು ಎಸ್‌ಜಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಉತ್ತರಪಾರಾ ಸ್ಥಾವರ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 314 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್‌ ಮೋಟರ್ಸ್‌ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅನ್ನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್‌ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈಗ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಋಣಮುಕ್ತ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 300 ಆಗಿದೆ., ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಸೂಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಸುಮಾರು 400 ಜನರು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬೋಸ್ ಹೇಳಿದರು.

English summary

Hindustan Motors is expected to set up a new joint venture with a European partner to manufacture electric two-wheelers by next year, a senior company official said.