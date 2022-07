ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಭಾರತ

Business

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 17; ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಂತರ, ಭಾರತ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ರಚನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ನೂತನ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಾದರೆ ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಂತಹ ಟೆಕ್‌ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ಮೇಜರ್‌ಗಳಾದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ (ಗೂಗಲ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಡೆತನದ ಸಂಸ್ಥೆ), ಮೆಟಾ (ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಒಡೆತನದ ಸಂಸ್ಥೆ), ಟ್ವಿಟರ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್‌ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಾಶಕರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಟೆಕ್‌ ದೈತ್ಯಗಳು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯರು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಅಗತ್ಯ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಾಶಕರಿಗೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುದ್ದಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಆದಾಯದ ಮಾದರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷಪಾತ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

