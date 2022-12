Business

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 21: ಎಜುಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಬೈಜುಸ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ (ಎನ್‌ಸಿಪಿಸಿಆರ್) ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಬೈಜುನವರು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಲಿಯುವವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಸಿಪಿಸಿಆರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಕಾನೂಂಗೊ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಎನ್‌ಸಿಪಿಸಿಆರ್‌ ಆಯೋಗವು ಬೈಜು ಸಿಇಒ ಬೈಜು ರವೀಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ. ಬೈಜುಸ್‌ನ ಮಾರಾಟ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪೋಷಕರನ್ನು ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಲು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬೈಜುಸ್‌ನ ಮಾರಾಟ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪೋಷಕರನ್ನು ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಲು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಸೆಳೆದಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಲೇಖನವನ್ನು ಆಯೋಗವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಾವು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಸಿಪಿಸಿಆರ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗದ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಆಧಾರಿತ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬೈಜುಸ್‌ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮೋಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ವರದಿಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರೋಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ. ಬೈಜುಸ್‌ ಪೋಷಕರಿಂದ ಅನೇಕ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲೇಖನವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಸಿಪಿಸಿಆರ್‌ ಕಾಯಿದೆ 2005 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 14 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಗವು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ 1908 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹಾಕುವ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ (ಎ) ಯಾವುದೇ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಕರೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು, (ಬಿ) ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ (ಸಿ) ಅಫಿಡವಿಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು (ಡಿ) ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೋರುವುದು ಮತ್ತು (ಇ) ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

English summary

The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) has claimed that edutech company Byjus is buying the phone numbers of children who come to them and their parents to threaten them with ruining their future if they don't buy courses.