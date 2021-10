Business

oi-Mahesh Malnad

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 01: ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಿಯಾಂಡ್ ಗರಾಜ್, ಬಿಜಿ-ಪ್ರೈಮ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಮಗ್ರ, ಮಲ್ಟಿ-ಬ್ರಾಂಡ್ ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ವಾಹನ ರಿಪೇರಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸರಾಗ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ್ದಾಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬಿಯಾಂಡ್ ಗರಾಜ್ ಕೈಗೆಟುಕುವ, ಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಮಗ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಬಿಜಿ ಜಿನೈನ್ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವು ಕಂಪನಿಯು ನಡೆಸಿದ ಅಪಾರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಗಮನಿಸುವಿಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಏರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು, ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಲೆಗಳ ಹೊರೆ ನಿವಾರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಜಿನೈನ್ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

Beyond Garage, one of the trusted names in the car and bike repair and the service industry, has announced the launch of BG-Prime, a subsidiary that aims to provide all-around, multi-brand car and bike solutions.