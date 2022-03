ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಜಿಗಿತ, ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ

Business

oi-Mahesh Malnad

ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶದಂದು ಷೇರುಪೇಟೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂಬುದರ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ 16700 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 592.58 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ 1.08% 55239.91 ನಂತೆ, ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ 177.10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ 1.08% 16522.50 ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿವೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್, ಗ್ರಾಸಿಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಗೇನರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕೋಫೋರ್ಜ್, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಷೇರುಗಳಾಗಿವೆ.

Assembly Elections 2022 Results Live: ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ದಿಸಿದ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಛನ್ನಿ ಸೋಲು

ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,290.98 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ 2.36% ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 55938.31 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ 374 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ 2.29% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 16719.40 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸುಮಾರು 2637 ಷೇರುಗಳು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿವೆ, 441 ಷೇರುಗಳು ನಿರಾಕರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು 83 ಷೇರುಗಳು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡದ ಲೈವ್ ಲಿಂಕ್(https://kannada.oneindia.com/news/india/election-results-2022-live-updates-in-kannada-up-punjab-goa-uttarakhand-manipur-vote-counting-249715.html) ಮೂಲಕ ನೀವು ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ (ಇಸಿಐ) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ eciresults.nic.in ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 2 ಶೇಕಡಾ ಅಥವಾ 1,091.59 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಂದ 55,738.92 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ 50 ಶೇಕಡಾ 1.81 ಅಥವಾ 295.50 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಂದ 16,640.85 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು.

ನಿಫ್ಟಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿವೆ. ತಲಾ 3 ಶೇಕಡಾಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸುಮಾರು 7 ಶೇಕಡಾ ಏರಿದೆ.

Were Uttar Pradesh a country, its population would make it one of the top five largest countries in the world.

After the Indian General Election, UP is the largest election in India .

That is the significance of UP election results.