Amazon Layoffs :18,000 ನೌಕರರ ವಜಾ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅಮೆಜಾನ್

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 19: ಇ ಕಾಮರ್ಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಮೆಜಾನ್‌ ತನ್ನ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪೆನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸರುವಂತೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು 18,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಕಂಪೆನಿ ತನ್ನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ನೌಕರರ ಕಡಿತ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಖರ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ.

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್‌ನ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಇದು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಎಕೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಗಳು ಚಿಲ್ಲರೆ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವಿಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವು ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ 1% ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೂರಾರು ಗೋದಾಮು ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅಮೆಜಾನ್‌ನ 3,50,000 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6% ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಅದು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜಿನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಂಡಿ ಜಾಸ್ಸಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆಜಾನ್ ಷೇರುಗಳು ಮಂಗಳವಾರ $96.05 ನಲ್ಲಿ 2.1% ರಷ್ಟು ಕೆಳಗಿಳಿದ ನಂತರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಿವೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ನಿಧಾನಗತಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಕಳೆದರು. ಕಂಪೆನಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪೂರ್ವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಮರಳಿತು. ಕಂಪೆನಿ ಗೋದಾಮು ತೆರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್‌ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸೇಲ್ಸ್‌ಫೋರ್ಸ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌, ಮೆಟಾ ಫ್ಲಾಟ್‌ಫಾಮ್ಸ್‌ ಸೇರಿಂದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ.

English summary

E-commerce giant Amazon is all set to begin a round of layoffs. The company has already initiated the largest job cuts as announced, which will affect more than 18,000 employees in total.