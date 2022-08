ರಾಕೇಶ್ ಒಡೆತನದ ಆಕಾಶ ಏರ್ ಮೊದಲ ಹಾರಾಟ ಯಶಸ್ವಿ

Business

ಮುಂಬೈ, ಆಗಸ್ಟ್ 07: ಜನಪ್ರಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಕೇಶ್ ಜುಂಜುನ್‌ವಾಲಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದ 'ಆಕಾಶ ಏರ್' ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು ಕಂಡಿದೆ. ಮುಂಬೈ- ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ.

ಬೋಯಿಂಗ್ 737 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಆಕಾಶ್‌ ಏರ್ ಹಾರಾಟ ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ 28 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು- ಕೊಚ್ಚಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ 28 ವಿಮಾನಗಳ ಟಿಕೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಏವಿಯೇಷನ್ ​​ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ​​(ಡಿಜಿಸಿಎ) ಜುಲೈ 7ರಂದು ಆಕಾಶ ಏರ್‌ಗೆ ಅದರ ಏರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಎಒಸಿ) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಸಿಎಯಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಡೆದ ನಂತರ 72 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಕಾಶ್ ಏರ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಬೋಯಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು-ಕೊಚ್ಚಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 28 ವಿಮಾನಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆಕಾಶ ಏರ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು -ಅಹಮದಾಬಾದ್; ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಿಂದ ಮುಂಬೈ -ಚೆನ್ನೈ, ಆಗಸ್ಟ್ 30ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಎರಡು ಬೋಯಿಂಗ್ 737 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಏರ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಹೇಳಿದೆ. ಬೋಯಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೀಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ, ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಾವು ಹಂತಹಂತದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಆಕಾಶ ಏರ್‌ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

