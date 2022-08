Business

oi-Mahesh Malnad

ಮುಂಬೈ, ಆಗಸ್ಟ್ 3: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. 5ಜಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇಳೆಗೆ 5ಜಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಮೊದಲಿಗೆ 5ಜಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲದ ನಡುವೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 5ಜಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಈ ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ವಿವಿಧ ತರಂಗಗುಚ್ಛಗಳ ಹರಾಜಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ, ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ ಟೆಲ್, ವೋಡಾಫೋನ್- ಐಡಿಯಾ(ವಿ) ಅಲ್ಲದೆ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.

5G: ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಂ ಎಂದರೇನು? 5ಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

ಗುರುಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಲ್ಕತಾ, ದೆಹಲಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಪುಣೆ, ಚೆನ್ನೈ, ಲಕ್ನೋ, ಚಂಡೀಗಢ, ಜಾಮ್ ನಗರ್ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಜನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

English summary

Within days of bidding for spectrum in auctions, Bharti Airtel on Wednesday announced it has signed 5G network agreements with gear makers Ericsson, Nokia and Samsung to commence deployment this month.