Business

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 7: ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಿಯೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೊಸಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಇದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌, ವಿಪ್ರೋ ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಸಿಎಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶರ್‌ಗಳ ನೇಂಕಾತಿಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಈಗ ಆಕ್ಸೆಂಚರ್ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ವಿಪ್ರೋ, ಎಚ್‌ಸಿಎಲ್ ನಂತರ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಳಂಬದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈಗ ಆಕ್ಸೆಂಚರ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಕೆಲವು ಫ್ರೆಶರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯಾಗಲಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಕಚೇರಿಯಾಗಲಿ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಸೆಂಚರ್ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಫ್ರೆಶರ್‌ಗಳ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ವಿಪ್ರೋ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ!

ವಿಪ್ರೋ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶರ್‌ಗಳ ಆಫರ್‌ ಲೆಟರ್‌ ರದ್ದು!

English summary

Recruiting processes have become a hotly debated topic in the tech industry for quite some time now. Such cases are happening one after another where freshers have been selected but the process of posting to their jobs has been held up.