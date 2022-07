Business

ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದಾನಿ ವಿಲ್ಮಾರ್ ತಾನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ತೈಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಗೆ 30 ರುಪಾಯಿ ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾನಿ ವಿಲ್ಮಾರ್ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಚೂನ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಖಾದ್ಯ ತೈಲದ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಕೂಡ ಒಂದು.

ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಅದಾನಿ ವಿಲ್ಮಾರ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಧಾರಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯ ತೈಲಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮದರ್ ಡೈರಿ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹೊಟ್ಟು ತೈಲಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 14 ರುಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

"ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿ, ಅದಾನಿ ವಿಲ್ಮಾರ್ ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿಂದ ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತ್ತು, ಈಗ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

English summary

Major Edible oil Company Adani Wilmar on Monday announced to reduce the price of edible oil up to Rs 30 per litre. Adani Wilmar markets its products under the Fortune brand. Fortune is one of the leading edible oil brands in India.