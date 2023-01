ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಅದಾನಿ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ದಿವಾಳಿತನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೇ

ಹಿಂಡೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವರದಿಯ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ, ಜಗತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೀಮಂತರೆಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಗೌತಮ್‌ ಅದಾನಿ ದಿಢೀರನೇ 7ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 27: ಹಿಂಡೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವರದಿಯ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ, ಜಗತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೀಮಂತರೆಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಗೌತಮ್‌ ಅದಾನಿ ದಿಢೀರನೇ 7ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ಕುಸಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅವರನ್ನು ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಡೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ಜನವರಿ 27, 2023 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 96.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ ಆಗಿದೆ, ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಡೇಟಾದ ಪ್ರಕಾರ $ 22.7 ಶತಕೋಟಿ (19%) ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

Hindenburg report on Adani: ಅದಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಬಿ ತನಿಖೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಒತ್ತಾಯ

ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಏಳು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡವು. ಹಿಂಡೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಗುಂಪಿನ ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅವರ ಕುಸಿತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದು, ಹಿಂಡೇನ್‌ಬರ್ಗ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಅದಾನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಷೇರುಗಳು 19% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿವೆ. ಅದಾನಿ ಟೋಟಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ 2020 ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ನಂತರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೈನಂದಿನ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ 19.1% ನಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಾನಿ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಎಸ್‌ಇನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16% ನಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ ₹ 20,000 ಕೋಟಿ ಎಫ್‌ಪಿಒ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಲೂ ಕುಸಿಯಿತು.

ಇದು ₹ 3,112 ರಿಂದ ₹ 3,276 ರ ಬೆಲೆಯ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯು ಜನವರಿ 31, 2023 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬುಧವಾರ ಆಂಕರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ₹ 5,985 ಕೋಟಿ ಕೊಡುಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ಮನಮೋಹನ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಹೊಗಳಿದ ಗೌತಮ್‌ ಅದಾನಿ

ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪೋರ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಭಾರತ ಮೂಲದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಮೂಹವು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾದ ಉಷ್ಣ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸರಕುಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.

ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ACC ಮತ್ತು ಅಂಬುಜಾ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಹೋಲ್ಸಿಮ್‌ನಿಂದ $10.5 ಶತಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಶುಕ್ರವಾರ ACC 15% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದರೆ, ಅಂಬುಜಾ 25% ವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

