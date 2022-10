Business

ಮುಂಬೈ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 26: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಿಸದ ಉಬರ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗ್ರಾಹಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಬರ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. ಉಬರ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್‌ನಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ವಿಮಾನ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಾದವನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಉಬರ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕಂಪನಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತು.

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಹೇಳುವಂತೆ ಡೊಂಬಿವಲಿ ನಿವಾಸಿಯ ಮಹಿಳೆಯ ವಕೀಲರು ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಉಬರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಿಂದ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಕೆ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂನ್ 12, 2018ರಂದು ಅವರು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 5:50 ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನದಿಂದ ಹೊರಬೇಕಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:29ಕ್ಕೆ ಉಬರ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಅವರ ನಿವಾಸದಿಂದ ಸುಮಾರು 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಬ್ ಸುಮಾರು 14 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿತು ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆ ದೂರುದಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲವಾರು ಕರೆಗಳ ನಂತರ ಉಬರ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅವಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದನು. ತಡವಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾತುಕತೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾಸ ಶುರುವಾಯಿತು. ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮೊದಲು ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಸಲು ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋದರು ಮತ್ತು ಬಳಿಕ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದು 5:23ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗುವ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು.

ನಂತರ ಆಕೆ ಗ್ರಾಹಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉಬರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಕ್ಯಾಬ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬ್‌ನ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಉಬರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಾದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಹಿಳೆಯ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ್ಯಪ್ ಉಬರ್ ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಬರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಕಟವಾಗಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಜ್ಯ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವಂತೆ ಉಬರ್‌ಗೆ ಗ್ರಾಹಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

The news related to the interest of consumers has come out from Mumbai, the capital of Maharashtra. Uber India has been asked to pay a fine of Rs 20,000 for not delivering a female passenger to the airport on time.