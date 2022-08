ಒಡಿಶಾ ಪ್ರವಾಹ: 1,757 ಗ್ರಾಮಗಳ 4.67 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರು!

Bhubaneswar

oi-Punith BU

ಭುವನೇಶ್ವರ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 18: ಒಡಿಶಾದ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 1,757 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 4.67 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆನಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ನಂತರ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ 425 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4.67 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ 60,000 ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೆನಾ ಹೇಳಿದರು.

ಒಡಿಶಾ ಮಳೆ: ಎದೆಯ ಆಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶವ ಹೊತ್ತೋಯ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರು

ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಾಕುಡ್ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 40 ಗೇಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರವಾಹದ ಒಳಹರಿವು 6.69 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಿಂದ 5.80 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಾಕುಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜೆನಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಟಕ್, ಜಗತ್‌ಸಿಂಗ್‌ಪುರ, ಕೇಂದ್ರಪದ ಮತ್ತು ಪುರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರವಾಹ ಹಾದು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆಯ (ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್) 11 ತಂಡಗಳು, ಒಡಿಶಾ ವಿಪತ್ತು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪಡೆ (ಒಡಿಆರ್‌ಎಫ್) 12 ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆಗಳ 52 ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೆನಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

