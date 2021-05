ಇದಪ್ಪಾ ಸುದ್ದಿ: ಕೊರೊನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದ 1 ತಿಂಗಳ ಮಗು

Bhubaneswar

oi-Puttappa Koli

ಭುವನೇಶ್ವರ, ಮೇ 15: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಸಾವು-ನೋವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3.50 ಲಕ್ಷ ಆಸುಪಾಸು ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ 4000 ಸೋಂಕಿತರು ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.

ಆದರೆ, ಸಮಾಧಾನಕರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ಓಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಡಿಯಾ ಎಂಬ ಮಗು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಭುವನೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೋವಿಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗು ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೂ ಪವಾಡಕ್ಕಿಂತ ಏನೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ಡಾ.ಅರ್ಜಿತ್ ಮೋಹಪಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 3,26,098 ಜನರಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ 3,890 ಕೊವಿಡ್-19 ಸೋಂಕಿತರು ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 3,53,299 ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

One month old Gudia, who got infected by #Covid19 recovers fully after 10 days on ventilator in a hospital in #Bhubaneswar. Nothing short of a miracle, says Dr Arjit Mohapatra who treated her.#IndiaFightsCOVID19 pic.twitter.com/znF6q6RQhO