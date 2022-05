ವಿಡಿಯೋ: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಲಾಯಿಸಿ ಮದುವೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡ ವಧು

Bhopal

oi-Sunitha B

ಭೋಪಾಲ್ ಮೇ 28: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಕಾರು, ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ವರ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ರೂಢಿ ಈಗ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈಗೇನಿದ್ದರೂ ವಧು ಹೇಗೆ ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವುದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ವಧು ಕೂಡ ವರನಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸರದಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ಯ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ವಧುವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬೇತುಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಧು ತನ್ನ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ವಧು ಭಾರತಿ ತಾಗ್ಡೆ ಅವರು ಕಪ್ಪು ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಸಹ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವಧುವಿನ ಪ್ರವೇಶವು ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿತು.

ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಬೇತುಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾವ್ರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದೆ. ವಧು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥಹ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದಿಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತಿ ತಗ್ದೆ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತಗ್ಡೆ ಹೇಳಿದರು.

A bride in Betul arrived at her wedding on a tractor. The bride, Bharti Tagde, is seen entering the wedding pavilion wearing black glasses and riding a tractor. On the tractor, she is accompanied by her two brothers @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/apdqrIBvyA