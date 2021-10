ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಸರ್ಕಾರ : ಗೋವಿನ ತಳಿ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್

Bhopal

oi-Sunitha B

ಭೋಪಾಲ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ತಳಿ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೀದಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣಗೊಳಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಬುಧವಾರ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗೋವಂಶವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶ ಎಂದು ಭೋಪಾಲ್ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ದೂರಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಗೂಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ.

ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಗೂಳಿಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ತಡೆಯಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ 12 ಲಕ್ಷ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲಾಖೆ 12 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಗೋವಂಶಗಳ ನಾಶ ಎಂದು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೊದಲು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವ ಪ್ರೇಮ್ ಸಿಂಗ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಆಕೆಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಿಂದ 23 ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಗೂಳಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆ ತನಕ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

#WATCH | MP govt order related to sterilisation of bulls has been withdrawn today after I discussed the matter with CM & state Animal Husbandry minister. I think it was internal conspiracy & we've to stay alert. I'll urge CM to probe this matter: BJP MP Pragya Thakur pic.twitter.com/SqJZIFexX1