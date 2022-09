Bengaluru

oi-Mamatha M

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. 25: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿ ಝಿರೋಧಾ (Zerodha) ತನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸಲು ಹೊಸ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದೆ. ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು CEO ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 90% ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಸಿಇಒ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದಾರವಾದ ಬೋನಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಸಿಇಒ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಹೇಳುವಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 350 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸವಾಲನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

"Zerodha ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲು ನಮ್ಮ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 90% ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ಬೋನಸ್ ಆಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

