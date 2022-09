Breaking; ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಕೋ ವಲ್ಡ್‌, ಇಕೋ ಸ್ಪೇಸ್‌ ಬಳಿ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು

Bengaluru

oi-Gururaj S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 08: ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀರು ಇಳಿಮುಖಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಾಹನ, ಜನರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.

Bengaluru Rains: ಬೆಳಂದೂರು ಸ್ಲಂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ | *Karnataka | OneIndia Kannada

ಗುರುವಾರ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಇಕೋ ವಲ್ಡ್‌ ಮತ್ತು ಇಕೋ ಸ್ಫೆಸ್ ಬಳಿ ನೀರು ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Good morning, water logging is reduced near eco space in ORR and all vehicles can move from both sides of the road, Thank you. pic.twitter.com/8hJtbgDYl6