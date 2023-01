Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 20: ಆನೇಕಲ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ, ನೆಲಮಂಗಲ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನ 97 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ವೃಷಭಾವತಿ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

865 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಡ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್‌ಬಿ) ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 110 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಿಂದ (ಎಸ್‌ಟಿಪಿ) ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿದರೆ ಇತರ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು, ನೀರನ್ನು ನೆಲಮಂಗಲ ಬಳಿಯ ವೀರನಂಜಿಪುರ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಬಳಿ ಹೊನ್ನುಡಿಕೆಯ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ 84 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಜಾಲವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಡೋಬ್‌ಸ್‌ಪೇಟ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

97 ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 50 ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, 34 ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ, 10 ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿವೆ. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ- ನಾಗವಾರ ಕಣಿವೆಯಿಂದ (ಎಚ್‌ಎನ್ ವ್ಯಾಲಿ) ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Encouraged by improvement in groundwater levels in Anekal, Chikkaballapur and surrounding areas, the authorities have decided to fill 97 lakes in Bangalore North, Bangalore South, Nelamangala and Tumkur with secondary treated water from the Vrishabhavati valley.