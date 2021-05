ಕೊರೊನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಶಾಕಿರಣ; ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು...

Bengaluru

oi-Sumalatha N

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 25: ಕೊರೊನಾ ಎಂಬ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ನಲುಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯೊಂದೇ ಜನರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಲವು ರೀತಿ ಜನರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೊರೊನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್, ಕೊರೊನಾ ಕಿಟ್‌, ಲಸಿಕೆ, ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎರಡು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಕೊರೊನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಭೀಕರತೆ ನಡುವೆ ಬಡಜನರು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

Two bengaluru based organisations have rallied the community to help those in need at this corona 2nd wave