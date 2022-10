ಬೆಂಗಳೂರು: 28 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತುಂಬಿದ ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಕೆರೆ

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 24: 1894 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಕೆರೆಯು ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಇದು 28 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಲಾವಧಿಯ ನಂತರ ತುಂಬಿದೆ.

ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿಯ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ನಂದಿಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜಲಾಶಯದ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸರೋವರವು ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಕೋಡಿ ಹರಿಯಬಹುದು. 1994ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಈಗ 128 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಮತ್ತು 450 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವ ಕೆರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮೈಸೂರಿನ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂಸಿ ಹಚಿನ್ಸ್ ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ವಾಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.

ಕೆರೆಯು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯದ ಒಳಹರಿವು ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ, ಪಟ್ಟುಬಿಡದ ಮರಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಕಾವತಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಅವನತಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗಾರೆ ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅಕ್ವೆಡೆಕ್ಟ್‌ಗಳು ತರಬನಹಳ್ಳಿಯಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

2010ರ ವೇಳೆಗೆ ಸರೋವರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅದನ್ನು ಗೋಮಾಳವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಹೆಸರಘಟ್ಟದ ​​ಸ್ಪಿಲ್ವೇಯನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಕೊಳವೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಂಬವಾದ ಶಾಫ್ಟ್‌ನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಾಲ್ಯೂಟ್ ಸೈಫನ್ ಸ್ಪಿಲ್‌ವೇ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಪಿಲ್‌ವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

The Hesaraghatta Lake in Bengaluru Constructed in 1894, it has supplied water to several parts of bengaluru for over a century and is now full after a long period of 28 years.