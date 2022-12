ಪಾಟ್ನಾ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 15: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಪಾಟ್ನಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2022 ರಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಈ ರೈಲುಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಎರಡು ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರತಿ ರೈಲಿನ ನಿರ್ಗಮನ ಮತ್ತು ಆಗಮನದ ಸಮಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರೈಲುಗಳು ದಿನವಿಡೀ ವಿವಿಧ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾದಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತವೆ. ಸಂಜೆ ವಿವಿಧ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ರೈಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಪಾಟ್ನಾ, ಬರೌನಿ, ಮುಜಾಫರ್‌ಪುರ, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಚಲಿಸುವ ಮೂರು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 03252, ಪಾಟ್ನಾ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2022 ರಂದು 14.50 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಟ್ನಾದಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ದಿನ 09.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ.

Indian Railways has good news for the passengers between Patna and bengaluru. Indian Railways has announced that it will run special trains on these routes from December 15, 2022.