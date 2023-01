Ejipura flyover: ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ವೋಟು ಇಲ್ಲ; ಈಜಿಪುರ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಾಗಿ ಕೋರಮಂಗಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ವೋಟು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರಮಂಗಲದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Bengaluru

oi-Mamatha M

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ. 30: ಈಜಿಪುರದಿಂದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸದನ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಈಜಿಪುರ-ಅಗರ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕೋರಮಂಗಲ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಗುಂಪು ಈಜಿಪುರ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಈಜಿಪುರ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ 'ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ ಇಲ್ಲ', 'ನಮಗೆ ರಸ್ತೆ ಬೇಕು', 'ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಬೇಕು' ಎಂಬ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಸರ್ಕಾರದ ವಿಳಂಬ ನೀತಿಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಇನ್ನರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್‌ಗೆ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಡೇಟಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಈಜಿಪುರ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿ ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

"ಅಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪುರ-ಅಗರ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬೃಹತ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಳೆಯ, ಕಿರಿದಾದ ವಸತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸರ್ಜಾಪುರದ ಕಡೆಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕೋರಮಂಗಲದ ನಿವಾಸಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

