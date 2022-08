ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅವಾಂತರ; ಈ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 31; ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಭಾರೀ ಅವಾಂತರ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ಜನರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಆಗಸ್ಟ್‌ 1ರಿಂದ 30ರ ತನಕ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 639.9 ಮಿ. ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸುರಿದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಇದಾಗಿದೆ. 1998ರಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 387.1 ಮಿ. ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಗರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಂದೋ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಮಹಾಮಳೆಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆರೆಯಂತಾದ ರಸ್ತೆಗಳು, ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪರದಾಟ

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ವಯ ಆಗಸ್ಟ್‌ 30ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.30ರ ತನಕ 24 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 93.7 ಮಿ. ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಗರದ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಮುಳುಗಿರುವ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

Bengaluru weather: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ, ಖುಷಿ ಕಸಿದ ಮಳೆ, ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾದರೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ನಿಂತು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೈರಾಣಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ)ಗೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವಾಗ ಅವಾಂತರ ಉಂಟಾದರೆ ಯಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು? ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಗೊಂದಲ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಳೆ: ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ಸಾಥ್‌

