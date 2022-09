ವರುಣನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿಗಳು ತತ್ತರ: ಹೇಗಿದೆ ಇಂದಿನ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಥಿತಿ..?

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 09: ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಜಲಾವೃತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜಲಾವೃತಗೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಗೂ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಿಂದ ಕೆಸರು ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾನಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಲಭ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಯಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಐದಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಜನರ ಬದುಕು ಬದುಕು ಮೂರಾಬಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಲ್ಲಾಗಳು ಕೆಸರು ಮಯವಾಗಿವೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸಾಗಲಾಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರಲಾಗದೆ ವರುಣನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಜನ ನರಕ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆಯಾಸೂರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜನ ಇನ್ನಿಲ್ಲಂದಂತೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

